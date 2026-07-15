Пермский краевой суд подтвердил право сироты на квартиру

Пермский краевой суд оставил в силе решение Свердловского райсуда, который отказал женщине из числа детей-сирот в иске к мэрии о признании её не приобретшей право на жильё, сообщили в пресс-службе краевого суда.
Женщина, когда-то изъятая из семьи и воспитывавшаяся в детдоме, обратилась в суд с иском к Управлению жилищных отношений. Она просила признать, что никогда не приобретала право пользования квартирой, в которой была зарегистрирована в детстве, — поскольку фактически там не жила, а только числилась.
Свердловский районный суд в иске отказал. Судья указал: выезд из квартиры был не добровольным, а принудительным — ребёнка изъяли из семьи после лишения родителей прав и поместили в учреждение для сирот. Поэтому такой переезд нельзя считать отказом от жилья или основанием для утраты права на него.
Женщина не согласилась и подала апелляцию в краевой суд. Она настаивала, что регистрация без вселения не должна порождать права на квартиру.
Краевой суд встал на сторону первой инстанции. В решении пояснили: по закону право пользования жильём у ребёнка возникает независимо от того, вселяли его фактически или нет. Для детей, изъятых из семей по решению суда, сохранение этого права — одна из основных гарантий, предусмотренных законодательством для сирот.
Также в суде добавили, если квартира непригодна для жизни или её площадь меньше установленных норм, женщина может обратиться за социальной поддержкой — но не через иск о признании утраты права, а в установленном законом порядке.
В итоге решение райсуда оставили без изменений, апелляционную жалобу отклонили.