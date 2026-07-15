Пермский краевой суд подтвердил право сироты на квартиру

Женщина, когда-то изъятая из семьи и воспитывавшаяся в детдоме, обратилась в суд с иском к Управлению жилищных отношений. Она просила признать, что никогда не приобретала право пользования квартирой, в которой была зарегистрирована в детстве, — поскольку фактически там не жила, а только числилась.