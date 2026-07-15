Александр Попов может курировать политику и право как вице-мэр Воронежа

Александру Попову 48 лет. Родился в Воронеже. В 2000 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в 2010-м — Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2000—2003 годах работал в местном управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ, в 2003—2006 годах — в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Два года трудился в контрольном управлении мэрии Воронежа, а в 2008—2013 годах — в ГК Хамина бизнесмена Евгения Хамина. В 2013—2016 годах господин Попов занимал должности замруководителя и руководителя управления обеспечения деятельности мэра Воронежа, затем два года возглавлял управу Центрального района. В июле 2018 года перешел на работу в облправительство, где до октября 2023-го был первым замруководителя аппарата губернатора и правительства. А после реформы структуры исполнительной власти региона господина Попова назначили на должность зампреда. Параллельно с июля 2021 года по февраль 2024-го он являлся был полпредом губернатора в областной думе.