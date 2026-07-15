В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу во дворе и получил срок

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу во дворе жилого дома, где находились дети. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия, сообщают суды Хабаровского края.
Инцидент произошёл в Солнечном районе. Как установил суд, мужчина днём пришёл во двор дома с пистолетом и пневматической винтовкой. Используя надуманный повод, он дождался потерпевшую, начал демонстрировать оружие и требовать, чтобы она подошла к нему.
Женщина отказалась выполнять требования. Тогда мужчина направил на неё пистолет, стал угрожать насилием и произвёл выстрел.
Всё происходило на глазах у детей, находившихся во дворе. Испугавшись происходящего, они спрятались за автомобилем.
В ходе судебного заседания были исследованы показания подсудимого, потерпевшей и свидетелей, протоколы осмотров, заключения экспертов и другие материалы дела. Суд пришёл к выводу, что мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим.
Подсудимый признал свою вину, извинился перед потерпевшей и объяснил своё поведение состоянием опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев.
Приговор вступил в законную силу.