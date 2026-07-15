В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу во дворе и получил срок

Инцидент произошёл в Солнечном районе. Как установил суд, мужчина днём пришёл во двор дома с пистолетом и пневматической винтовкой. Используя надуманный повод, он дождался потерпевшую, начал демонстрировать оружие и требовать, чтобы она подошла к нему.