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В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу во дворе и получил срок

Мужчина пришёл к дому с пистолетом и винтовкой, угрожал женщине на глазах у детей и произвёл выстрел.

В Хабаровском крае суд вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу во дворе жилого дома, где находились дети. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия, сообщают суды Хабаровского края.

Инцидент произошёл в Солнечном районе. Как установил суд, мужчина днём пришёл во двор дома с пистолетом и пневматической винтовкой. Используя надуманный повод, он дождался потерпевшую, начал демонстрировать оружие и требовать, чтобы она подошла к нему.

Женщина отказалась выполнять требования. Тогда мужчина направил на неё пистолет, стал угрожать насилием и произвёл выстрел.

Всё происходило на глазах у детей, находившихся во дворе. Испугавшись происходящего, они спрятались за автомобилем.

В ходе судебного заседания были исследованы показания подсудимого, потерпевшей и свидетелей, протоколы осмотров, заключения экспертов и другие материалы дела. Суд пришёл к выводу, что мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим.

Подсудимый признал свою вину, извинился перед потерпевшей и объяснил своё поведение состоянием опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.