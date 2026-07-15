Житель ЕАО сохранил патроны после изъятия ружей и попал под дело

Как выяснили правоохранители, ранее разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины было аннулировано после привлечения его к административной ответственности за мелкое хищение. Имеющиеся у него ружья изъяли, однако боеприпасы он решил не сдавать и оставил у себя.