Житель ЕАО сохранил патроны после изъятия ружей и попал под дело

В ЕАО житель поселка Известковый стал фигурантом уголовного дела после того, как дома у него обнаружили 135 патронов, которые он хранил без разрешения, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.
Сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного хранения боеприпасов у 44-летнего мужчины. Во время осмотра его дома полицейские нашли 81 патрон для нарезного оружия и 54 патрона для гладкоствольного.
Как выяснили правоохранители, ранее разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины было аннулировано после привлечения его к административной ответственности за мелкое хищение. Имеющиеся у него ружья изъяли, однако боеприпасы он решил не сдавать и оставил у себя.
Экспертиза установила, что часть найденных патронов относится к охотничьим боеприпасам калибра 7,62 мм для нарезного оружия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Кроме того, в отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ.
Теперь ему может грозить уголовная ответственность, а в дальнейшем могут возникнуть сложности с получением разрешений на оружие.