Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель ЕАО сохранил патроны после изъятия ружей и попал под дело

После аннулирования разрешения на оружие ружья у мужчины забрали, но боеприпасы он решил оставить дома.

В ЕАО житель поселка Известковый стал фигурантом уголовного дела после того, как дома у него обнаружили 135 патронов, которые он хранил без разрешения, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

Сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного хранения боеприпасов у 44-летнего мужчины. Во время осмотра его дома полицейские нашли 81 патрон для нарезного оружия и 54 патрона для гладкоствольного.

Как выяснили правоохранители, ранее разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины было аннулировано после привлечения его к административной ответственности за мелкое хищение. Имеющиеся у него ружья изъяли, однако боеприпасы он решил не сдавать и оставил у себя.

Экспертиза установила, что часть найденных патронов относится к охотничьим боеприпасам калибра 7,62 мм для нарезного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Кроме того, в отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ.

Теперь ему может грозить уголовная ответственность, а в дальнейшем могут возникнуть сложности с получением разрешений на оружие.