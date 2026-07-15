Новости Ростовской области 15 июля: БПЛА, бензин, работа АЗС, суды, погода

В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО — ЧП, прогремевшем на всю страну в 2024 году. Перед судом предстали Даниил Камнев*, Рамзан Албеков*, Магомед Алханов*, Малик Гандалоев* и Адам Кодзоев*. Судебное разбирательство длится почти год.