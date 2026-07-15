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Новости Ростовской области 15 июля: БПЛА, бензин, работа АЗС, суды, погода

Главные новости Ростова и Ростовской области к утру 15 июля 2026.

Ростовская область минувшей ночью оказалась в центре напряжённых событий: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ. Параллельно регион продолжает справляться с бытовыми вызовами — в том числе с заметным ростом цен на топливо, который ощутимо бьёт по кошельку автомобилистов.

Что ещё ждёт жителей Дона в ближайшие часы — в нашей утренней подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о самом важном.

Аатака БПЛА ВСУ на Ростов 15 июля 2026: что происходит в Ростове?

В ходе отражения воздушной атаки ВСУ минувшей ночью над Ростовом‑на‑Дону уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным оперативных служб, в Железнодорожном районе из‑за падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома — детонации не произошло. В Советском районе взрывной волной выбито остекление в одной из квартир жилого дома.

В обоих случаях пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Информация уточняется.

Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 15 июля 2026 года и большие очереди.

К 15 июля в Ростовской области зафиксирован пересмотр цен на топливо: отдельные марки бензина подорожали, некоторые — подешевели.

По поручению губернатора региона Юрия Слюсаря на АЗС усиливают контроль и организуют дополнительную поддержку водителей. К дежурству привлекут волонтёров и казаков — они будут помогать жителям, регулировать очереди и следить за порядком.

Кроме того, перед автозаправочными станциями скорректируют работу камер фотовидеофиксации на выделенных полосах. Это позволит избежать необоснованных штрафов для водителей, ожидающих заправки в очереди.

Действующие в Ростовской области лимиты заправки:

• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.

• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.

Средние цены на АЗС региона по состоянию на 15 июля 2026 года:

• АИ-92 — 82.39 ₽/л.

• АИ-95 — 90.91 ₽/л.

• АИ-98 — 112.19 ₽/л.

• Дизельное топливо — 89.82 ₽/л.

По делу захватчиков заложников ростовского СИЗО начались прения сторон.

В Южном окружном военном суде начались прения сторон по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО — ЧП, прогремевшем на всю страну в 2024 году. Перед судом предстали Даниил Камнев*, Рамзан Албеков*, Магомед Алханов*, Малик Гандалоев* и Адам Кодзоев*. Судебное разбирательство длится почти год.

Прокурор запросил для Камнева, Кодзоева и Гандалоева по 30 лет колонии, для Албекова и Алханова — по 28 лет. Последнее слово подсудимых запланировано на 3 сентября.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Система «чёт-нечет» на АЗС Ростова: будет ли введена?

Очереди на автозаправочных станциях остаются острой проблемой для автомобилистов Ростовской области. В качестве решения жители предлагают внедрить систему «чёт‑нечет»: по ней машины с чётными номерами смогут заправляться только в чётные числа месяца, а с нечётными — в нечётные.

Водители выдвигают и альтернативные варианты распределения потоков — например, по первой или последней цифре госномера в определённые дни недели либо с учётом расположения топливного бака. Пока такая система на Дону не введена.

Отметим, что система «чёт‑нечёт» уже действует в ряде регионов России: в Орловской, Астраханской, Липецкой, Нижегородской, Псковской, Кировской областях и в Мордовии.

Дожди и грозы: какая погода в Ростовской области 15 июля 2026.

В Ростове‑на‑Дону 15 июля ожидается переменная облачность. Ночью осадков практически не будет, днём пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, 7−12 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью — 18…20 °C, днём — 28…30 °C.

По Ростовской области прогноз схожий: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами — кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможны сильные ливни. Ветер западный, 7−12 м/с, при грозах порывы усилятся до 15−18 м/с. Ночью температура составит 17…22 °C (местами до 13 °C), днём воздух прогреется до 25…30 °C, в отдельных местах — до 33 .

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