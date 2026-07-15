Альпы и Персидский коридор. Эксперт сказал, как путешествовать на велосипеде

Есть особая каста путешественников, для которых регион открывается не через окно авто, а под мерный хруст гравия под шинами. Их философия — абсолютная свобода и полное растворение в природе. Именно такому предан велотурист Владимир Черников.
Он искренне убеждён: настоящий потенциал для велотуризма лежит здесь, в Сибири. В интервью корреспонденту krsk.aif.ru он объяснил, почему ставит историю выше спорта, зачем ему на байке флаг Емельяна Пугачёва и какие правила диктует экстрим.
Свобода на двух колёсах.
Наталия Тихомирова, krsk.aif.ru: Владимир, для большинства велосипед — либо тренажёр, либо активный досуг. А для вас?
Владимир Черников: Способ выключиться из реальности. Спорт — всегда про результат, попытку обогнать других, выпятить своё «я». Физкультура — про здоровье и монотонность. А путешествие в седле — это эндорфины и созерцание.
Высшая точка здесь — состояние, в котором ты перестаёшь быть социальной единицей. Словно нет ни фамилии, ни возраста, ни пола. Ты просто призрак, проезжающий мимо людей. Огромное наслаждение — раствориться в дороге без остатка.
— А как потом возвращаться?
— Это трудно. В поездке ты живёшь вне мира, а потом заново приходится включать свои роли, надевать социальные маски. Это тяжёлый переход. Недавно в Карелии я пять дней подряд крутил педали под проливным дождём. И воспринимал это как данность, ведь цель поставлена, и ты катишь. Именно ради этого стирания рамок всё и затевается.
История плюс география.
— Ваш «покатной» список напоминает учебники. Это осознанный выбор?
— Часто мотивом становится уже известная история. На байке я повторил переход Суворова через Альпы — пять стран. Проехал путь Ермака от Орла-городка до места его гибели под Тобольском — до меня этого никто не делал. Был Персидский коридор по маршруту ленд-лиза (путь поставки боеприпасов, техники и продовольствия во время Второй мировой войны. — Ред.) через Иран, Грузию, Армению и Осетию — до Музея Победы в Москве. Это же ожившая география! А ещё — восстание Емельяна Пугачёва. Отдельная страсть — «коллекционировать» уникальные природные объекты: вулканы, ледяные озёра и подземелья.
— А как это работает на развитие туризма в Сибири?
— Прямо. Возьмите Обь-Енисейский канал: тысяча километров и 14 шлюзов. По ним завозили рельсы для строительства Транссиба. Про этот водный путь почти никто не знал. После того как мы там проехали, о канале заговорили, к маршруту появился туристический интерес. Это и есть развитие территории через личный опыт.
Флаг, мигалки и пугалки.
— Давайте про матчасть. Как безопасно двигаться по шоссе, где рядом поток автомобилей и фур?
— Привлечение внимания, уверенность и постоянный зрительный контроль. Зеркальцам на руле не доверяю категорически — только взгляд через плечо. Машина всегда появляется неожиданно, периферийное зрение на скорости не работает. Поэтому на велосипеде должны быть включённые мигалки, а не просто фонари. Одежда —яркая, чтобы не сливаться с асфальтом. Обязательно показывать руками повороты и торможение.
Часто использую яркий флажок сзади. Водитель сразу считывает: это транспортное средство, велосипедист-путешественник, а не просто покататься вышел.
— Как защищаете своего «коня» от посягательств?
— Замки на толстом тросике. В любой магазин я захожу вместе с велосипедом на плече — вроде как сумку несу, и никто не придирается. Пробовал сигнализацию — непрактично из-за ложных срабатываний.
— Принято считать, что долгое сидение в седле вредит позвоночнику и суставам…
— Ещё как! С точки зрения биомеханики, велосипед — штука для тела очень вредная. Оно эволюционно сформировалось, чтобы лежать, сидеть, стоять и ходить, но не крутить педали. Таз при ходьбе скручивается, а тут он зажат, руки в статике задубели, а они должны тянуть или толкать. Но есть гигантские плюсы — мобильность и скорость. Ты в четыре раза быстрее достигаешь цели, больше видишь. Главное, каждые 15 минут глоток воды с изотоником, иначе мышцы сведёт так, что ни сидеть, ни стоять не сможешь.
Зимой тоже в седле.
— Наш край — регион суровый. Неужели и зимой тоже в седле?
— Зимой у нас самые красивые маршруты. Красноярское водохранилище — это прокатанный туристами и рыбацкими автомобилями чистый лёд, шипованная резина на нём держит великолепно. Ездил до Дивногорска и из Абакана, и из Новосёлово, от Приморска — это полноценные туристические маршруты с ночёвками. Маршрут выходного дня: на Бирюсинский залив или до Бахты и обратно — 60 км удовольствия.
А весной у нас другая традиция — велоспоттинг (группа велосипедистов организует совместную поездку к аэропорту для фотографий. — Ред.). Возле емельяновского аэропорта есть местечко, где можно фотографировать заходящие на посадку самолёты. Огромное брюхо нависает прямо над тобой — впечатляющее зрелище, которое так и просится в фотопутеводители.
— Что посоветуете тем, кто хочет увидеть край с двух колёс прямо сейчас?
— Для этого уезжать далеко не нужно. Сам Красноярск и ближайшие его окрестности — готовый полигон для велотуризма любого уровня. Хотите рельеф — поезжайте на Гремячую гриву или Торгашинский хребет: виды открываются такие, что забываешь про усталость. Тянет к воде — есть масса маршрутов вдоль Бугача, Качи, Базаихи или Енисея.
В емельяновском направлении всегда можно вернуться другой живописной дорогой. Большой выбор просёлочных дорог с минимальным трафиком есть на Кузнецовском плато или в сторону Бархатово. Самый простой вариант — сеть велодорожек по городу или остров Татышев. После него я возвращаюсь домой с 40−50 км пробега.
— То есть край уже обладает готовой сетью маршрутов?
— Абсолютно. Миллион полевых дорожек, гор, озёр, рек. Открываешь в телефоне «Красхайкинг» и едешь, куда нарисовано. Или вообще куда глаза глядят. Можно скататься на Есауловскую петлю, на Ману или в сторону Удачного проехать 30 км до речки Минжуль. Это и есть та самая туристическая инфраструктура. Она не требует миллиардных вложений, а только одного: подняться с дивана, сесть на велосипед и поехать.