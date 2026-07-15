Количество торговых точек, в которых можно снять наличные, увеличилось в Прикамье на 7%

«Увеличение числа торговых точек, где предоставляется сервис “наличные на кассе”, способствует повышению доступности финансовых услуг в Прикамье. Услуга очень востребована в сельской местности, а также в отдаленных и малонаселенных территориях, где нет отделений банков и банкоматов, но у людей есть потребность в наличных деньгах. Сегодня этот сервис доступен во всех муниципальных образованиях региона», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.