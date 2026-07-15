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Очередная порция «прилётов»: ВС РФ поразили объекты в украинских портах, занятые военными грузами

Минувшей ночью российские войска продолжили серию атак по украинским портовым объектам. Основной целью стали гавани, задействованные в цепочках поставок материально-технических средств для нужд ВСУ.

Информацию о проведении операции подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации. В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что удары являются планомерным продолжением работы по уничтожению военной логистики противника.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — сообщили представители министерства.

Данная активность направлена на срыв подвоза западной помощи и вооружения, которые поступают в зону конфликта морским путём.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе. Кроме того, как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены резервуары с топливом для ВСУ в Южном.

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