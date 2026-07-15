Эксперт сказал, как путешествовать на велосипеде

— Ещё как! С точки зрения биомеханики, велосипед — штука для тела очень вредная. Оно эволюционно сформировалось, чтобы лежать, сидеть, стоять и ходить, но не крутить педали. Таз при ходьбе скручивается, а тут он зажат, руки в статике задубели, а они должны тянуть или толкать. Но есть гигантские плюсы — мобильность и скорость. Ты в четыре раза быстрее достигаешь цели, больше видишь. Главное, каждые 15 минут глоток воды с изотоником, иначе мышцы сведёт так, что ни сидеть, ни стоять не сможешь.