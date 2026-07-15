В Красноярском крае стало больше стобалльников по профильной математике и физике

В Красноярском крае обсудили предварительные итоги ЕГЭ. Досрочный и основной периоды уже завершены, окончательные результаты подведут после дополнительных дней, когда выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору. В этом году экзамены сдавали более 16 тысяч школьников. По предварительным данным, средние баллы выросли по русскому языку, профильной математике, физике, биологии, обществознанию, истории и литературе. Увеличилась и доля высоких результатов от 80 до 100 баллов. По профильной математике максимальный балл получили 13 выпускников, тогда как в прошлом году таких было 6. По физике число стобалльников выросло с 6 до 12, по биологии — с нуля до 4. Министр образования края Татьяна Гридасова связала такие результаты с развитием профильного обучения. Сейчас в регионе работают 747 профильных классов, в том числе 174 специализированных. Школы реализуют эти программы вместе с вузами, техникумами и колледжами. Еще одно направление — олимпиадная подготовка школьников при участии преподавателей вузов. В этом году экзамены сдавали более 16 тысяч ребят. Результаты весьма хорошие, выросло количество стобалльников, особенно по ключевым для нас направлениям — математическому и естественно-научному профилю. Конечно, одними результатами ЕГЭ нельзя измерить все качество образования, но для нас это важный параметр оценки той работы, которую мы ведем, чтобы дети получали лучшее школьное образование, — отметил председатель правительства края Алексей Медведев. В дальнейшем в регионе планируют расширять сеть специализированных классов и увеличивать количество площадок федеральных конкурсных мероприятий. Напомним, что количество двухсотбалльников по итогам ЕГЭ в Красноярском крае выросло до четырех.