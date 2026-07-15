Осетры на ужин обернулись судом и штрафом в более 600 тысяч рублей для комсомольских браконьеров

Местные жители, проверяя сети, поставленные на частиковые виды рыб на реке Амур, обнаружили в них двух амурских осетров. Вместо того чтобы вернуть рыбу в естественную среду, они оставили её для личного употребления. На берегу мужчины разделали улов на четыре части, но по пути домой их задержали, а рыбу изъяли. Каждого из браконьеров приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ущерб государству превысил 640 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворены.