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Более 71% вернувшихся участников СВО уже трудоустроили в Красноярском крае

Служба занятости Красноярского края подвела итоги комплексной работы по трудоустройству ветеранов специальной военной операции.

Служба занятости Красноярского края подвела итоги комплексной работы по трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Сообщается, что более 71% вернувшихся в регион бойцов уже возобновили трудовую деятельность.

Им предлагают программы переобучения и повышения квалификации за счет бюджетных средств, а также единовременную финансовую поддержку на открытие собственного дела. В 2026 году при поддержке службы занятости свой бизнес начали 24 ветерана.

Для близких родственников ветеранов СВО подбирают варианты временной и сезонной занятости, а для молодежи организуют профориентационные мероприятия, стажировки и практику.

«Эффективность мер поддержки подтверждает пример из Кодинска Кежемского округа. Ветеран, демобилизованный по ранению в апреле 2026 года, получил персональное сопровождение центра занятости. С учетом состояния здоровья, профессионального опыта и наличия высшего образования вопрос его трудоустройства был решен оперативно — мужчина занял должность заместителя руководителя в бюджетной организации. Параллельно в приоритетном порядке трудоустроили его дочь на период летних каникул», — рассказал замруководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

Он отметил, что для комфортного трудоустройства участников СВО формируют отдельный банк вакансий с учетом особых потребностей: гибкого графика, адаптированных условий для раненых и инвалидов. Для работодателей предусмотрен стимул: по нацпроекту «Кадры» можно получить до 200 тысяч рублей субсидии на оборудование рабочего места для ветерана с инвалидностью. Кроме того, с 1 сентября 2026 года начнет действовать региональный закон «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции», который предусматривает обязанность работодателей с численностью свыше 100 человек выделять 1% от численности работников для трудоустройства участников СВО.

Подробности о поддержке ветеранов СВО и членов их семей размещены на краевом портале «Vаша Zанятость».