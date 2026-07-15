Более 71% вернувшихся участников СВО уже трудоустроили в Красноярском крае

Служба занятости Красноярского края подвела итоги комплексной работы по трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Сообщается, что более 71% вернувшихся в регион бойцов уже возобновили трудовую деятельность.
Им предлагают программы переобучения и повышения квалификации за счет бюджетных средств, а также единовременную финансовую поддержку на открытие собственного дела. В 2026 году при поддержке службы занятости свой бизнес начали 24 ветерана.
Для близких родственников ветеранов СВО подбирают варианты временной и сезонной занятости, а для молодежи организуют профориентационные мероприятия, стажировки и практику.
«Эффективность мер поддержки подтверждает пример из Кодинска Кежемского округа. Ветеран, демобилизованный по ранению в апреле 2026 года, получил персональное сопровождение центра занятости. С учетом состояния здоровья, профессионального опыта и наличия высшего образования вопрос его трудоустройства был решен оперативно — мужчина занял должность заместителя руководителя в бюджетной организации. Параллельно в приоритетном порядке трудоустроили его дочь на период летних каникул», — рассказал замруководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Он отметил, что для комфортного трудоустройства участников СВО формируют отдельный банк вакансий с учетом особых потребностей: гибкого графика, адаптированных условий для раненых и инвалидов. Для работодателей предусмотрен стимул: по нацпроекту «Кадры» можно получить до 200 тысяч рублей субсидии на оборудование рабочего места для ветерана с инвалидностью. Кроме того, с 1 сентября 2026 года начнет действовать региональный закон «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции», который предусматривает обязанность работодателей с численностью свыше 100 человек выделять 1% от численности работников для трудоустройства участников СВО.
Подробности о поддержке ветеранов СВО и членов их семей размещены на краевом портале «Vаша Zанятость».