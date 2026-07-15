Более 71% вернувшихся участников СВО уже трудоустроили в Красноярском крае

Он отметил, что для комфортного трудоустройства участников СВО формируют отдельный банк вакансий с учетом особых потребностей: гибкого графика, адаптированных условий для раненых и инвалидов. Для работодателей предусмотрен стимул: по нацпроекту «Кадры» можно получить до 200 тысяч рублей субсидии на оборудование рабочего места для ветерана с инвалидностью. Кроме того, с 1 сентября 2026 года начнет действовать региональный закон «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции», который предусматривает обязанность работодателей с численностью свыше 100 человек выделять 1% от численности работников для трудоустройства участников СВО.