В России нашли новый экологичный способ утилизировать нефтяные отходы

Водяной пар в составе газового гидрата при сжигании снижает вредные выбросы: концентрация оксида серы падает на 5% (в 8,5 раза меньше, чем при других методах), угарного газа — на 11% (в 7,8 раза меньше), оксида азота — на 15%. Побочный продукт — чистая вода, пригодная для бытовых и промышленных нужд. Ученые также рассчитали параметры, позволяющие использовать тепло от сжигания отходов в системах отопления.