Облкомприроды завел реестр переработчиков вторсырья

Новшество должно помочь предпринимателям найти сырье и тех, кому оно необходимо. В реестр вошли данные о компаниях, работающих в данной сфере. Помощь бизнесу заключается в экономии на закупке первичных материалов, в загрузке мощностей и в поиске новых партнеров.