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В Ачинске опрокинулся грузовик

На одной из улиц города Ачинска перевернулся грузовой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 июля на одной из улиц Ачинска перевернулся грузовой автомобиль, после чего на проезжую часть вытекло моторное масло. На месте происшествия работали спасатели Красноярского края.

Специалисты обработали восемь квадратных метров дороги специальным биоразлагаемым сорбентом. Всего они потратили три килограмма вещества.

В итоге разлив ликвидировали, а трассу привели в безопасное состояние. Информации о пострадавших в ДТП нет.

Ранее мы писали, что в Канске спасатели обнаружили двух мужчин в миллиметре от гибели.