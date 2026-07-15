«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с регионами

Столичные власти активно развивают и укрепляют межрегиональные связи. Вчера Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями о сотрудничестве в разных сферах. Не отстают в этом направлении и промышленники. Так, «Газпромнефть — смазочные материалы» провела рабочую встречу с представителями промышленных предприятий, профильных министерств и ведомств Рязанской области.
Данное сотрудничество развивается в рамках реализации соглашения между Правительством региона и компанией, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.
В ходе рабочей встречи участники обсудили расширение применения современных отечественных смазочных материалов и технических жидкостей, а также укрепление партнерства с предприятиями региона.
В рамках соглашения стороны договорились о возможности расширить поставки современных автомобильных и индустриальных масел для предприятий промышленности, энергетики, транспорта, ЖКХ и агрокомплекса с поддержкой со стороны экспертов компании.
— Реализация соглашения с Правительством Рязанской области позволит расширить применение отечественных технологий на предприятиях региона и повысить надежность их производственных процессов, — отметил заместитель гендиректора компании Сергей Стародубцев.