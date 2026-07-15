«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с регионами

Столичные власти активно развивают и укрепляют межрегиональные связи. Вчера Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями о сотрудничестве в разных сферах. Не отстают в этом направлении и промышленники. Так, «Газпромнефть — смазочные материалы» провела рабочую встречу с представителями промышленных предприятий, профильных министерств и ведомств Рязанской области.