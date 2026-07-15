Полуфинал Аргентины и Англии на ЧМ-2026 признали игрой максимального уровня риска

По информации издания, власти ожидают повышенную напряжённость среди болельщиков из-за давнего соперничества двух национальных команд, которое связано не только с футболом. Одной из причин усиленных мер безопасности называют исторический конфликт вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которого Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.