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Полуфинал Аргентины и Англии на ЧМ-2026 признали игрой максимального уровня риска

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии получила статус матча с самым высоким уровнем риска. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на итоги координационного совещания с участием ФБР, представителей ФИФА и местных правоохранительных органов.

Источник: Life.ru

По информации издания, власти ожидают повышенную напряжённость среди болельщиков из-за давнего соперничества двух национальных команд, которое связано не только с футболом. Одной из причин усиленных мер безопасности называют исторический конфликт вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которого Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.

Матч состоится 15 июля в Атланте. Для обеспечения порядка в районе стадиона и гостиниц, где разместятся команды, привлекут дополнительные силы полиции. Кроме того, болельщиков двух сборных планируют разводить по разным входам на арену, чтобы избежать возможных столкновений.

В полиции Атланты подтвердили, что меры безопасности в городе уже усилены.

«Дополнительный персонал и ресурсы уже задействованы и будут стратегически распределены вокруг мест проведения мероприятий, чтобы помочь обеспечить безопасный и приятный отдых для всех», — заявили представители правоохранительных органов.

Победитель противостояния Аргентины и Англии выйдет в финал чемпионата мира, где встретится со сборной Испании, ранее обыгравшей Францию.

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