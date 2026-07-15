Режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области ночью 15 июля

На территории Нижегородской области ввели режим ракетной опасности. Об этом утром 15 июля местных жителей предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим ввели в 03:55 часов, но уже через час, в 04:55, его отменили. Нижегородцев призвали соблюдать осторожность и при необходимости обращаться в 112.
Ранее режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области 12 июля.
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