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Новый законопроект США предусматривает санкции против российских банков

В США подготовили новый законопроект с антироссийскими санкциями, который предполагает ограничения в отношении российских банков. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», также затрагивает Банк России.

Источник: Life.ru

Американский лидер будет обязан ввести как минимум две ограничительные меры против Центробанка РФ. Остальные российские кредитные организации предлагается включить под полный пакет санкций. Документ предусматривает запрет для граждан и компаний США на любые финансовые операции с этими организациями. Под ограничения также может попасть использование американской банковской системы.

Кроме того, российским банкам могут закрыть доступ к открытию и обслуживанию корреспондентских счетов в США. Это станет частью более широкого пакета мер. В числе предлагаемых ограничений также значатся блокировка активов, находящихся под юрисдикцией Соединённых Штатов, запрет на выдачу кредитов, экспортные лицензии и инвестиции.

При этом в проекте прописано исключение. Министерство финансов США сможет не распространять санкции на иностранный банк, сотрудничающий с российскими финансовыми организациями, если сочтёт, что такие меры нанесут ущерб экономическим или внешнеполитическим интересам страны.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года бизнес США недосчитался примерно 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Ограничения ощутимо сказались на западных компаниях, сотрудничавших с российским рынком.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

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