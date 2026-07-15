Новый законопроект США предусматривает санкции против российских банков

Американский лидер будет обязан ввести как минимум две ограничительные меры против Центробанка РФ. Остальные российские кредитные организации предлагается включить под полный пакет санкций. Документ предусматривает запрет для граждан и компаний США на любые финансовые операции с этими организациями. Под ограничения также может попасть использование американской банковской системы.
Кроме того, российским банкам могут закрыть доступ к открытию и обслуживанию корреспондентских счетов в США. Это станет частью более широкого пакета мер. В числе предлагаемых ограничений также значатся блокировка активов, находящихся под юрисдикцией Соединённых Штатов, запрет на выдачу кредитов, экспортные лицензии и инвестиции.
При этом в проекте прописано исключение. Министерство финансов США сможет не распространять санкции на иностранный банк, сотрудничающий с российскими финансовыми организациями, если сочтёт, что такие меры нанесут ущерб экономическим или внешнеполитическим интересам страны.
Ранее сообщалось, что за последние четыре года бизнес США недосчитался примерно 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Ограничения ощутимо сказались на западных компаниях, сотрудничавших с российским рынком.
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