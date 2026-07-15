Новый законопроект США предусматривает санкции против российских банков

Американский лидер будет обязан ввести как минимум две ограничительные меры против Центробанка РФ. Остальные российские кредитные организации предлагается включить под полный пакет санкций. Документ предусматривает запрет для граждан и компаний США на любые финансовые операции с этими организациями. Под ограничения также может попасть использование американской банковской системы.