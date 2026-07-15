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В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:

Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:

  • № 6630 сообщением Симферополь — Джанкой (отправлением со станции Симферополь в 19:20);
  • № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42).

Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:

  • № 6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 11:15);
  • № 6652/6651 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 15:50);
  • № 6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 5:35).

Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте предприятия.

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