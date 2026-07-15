Участники СВО, врачи, учителя и работники ОПК могут получить доступное арендное жилье в Хабаровском крае

Губернатор края Дмитрий Демешин подписал постановление, корректирующее систему распределения квот по программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Раньше преимущественное право на квартиры было только у участников СВО, теперь 40% квартир закрепляется за соцработниками и семьями погибших бойцов. Хабаровский край занимает первое место в ДФО по числу квартир, которые построят и передадут в долгосрочную аренду. «Изначально планом было установлено строительство и передача в аренду 2388 квартир. По поручению Губернатора эту работу усилили, дополнительно увеличив количество льготных квартир на 208. Таким образом, общее количество льготных квартир достигнет 2569, все они будут переданы в льготную аренду до конца 2027 года», — подчеркнули в краевом министерстве. Арендная плата по программе составляет одну треть от рыночной ставки. Остальную часть компенсируют за счет федерального и краевого бюджетов. Стоимость аренды студии площадью 24 кв. метра составит около 5 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. метров — около 19 тысяч рублей. Прием заявлений на получение арендного жилья начался в 2024 году, за это время подано более 3,5 тысяч заявлений, 840 человек уже получили квартиры.