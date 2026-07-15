Посещаемость казино в Калининграде выросла почти на треть

Калининградское казино Sobranie по итогам первого полугодия 2026 года обошло по посещаемости приморское казино Tigre de Cristal, следует из статистики Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все четыре действующие российские игорные зоны и работающие в них казино, кроме «Шамбалы», представленной в «Янтарной» и «Приморье»), с которой ознакомился РБК.
Стабильное лидерство по популярности, по данным АИРИС, сохраняет игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, объединяющая «Казино Сочи» и «Бумеранг» (ассоциация традиционно учитывает их общую посещаемость). За полгода поток достиг 466,3 тыс. человек, что на 5,7% выше, чем в первой половине 2025 года. Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» с января по июнь приняло 249,5 тыс. посетителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 29,8%.
В пресс-службе Sobranie рост посещаемости объяснили популярностью у гостей неигровых форматов досуга. В частности, повышенный интерес они проявили к празднованию девятилетия казино и к концерту Лолиты. Как отметили в пресс-службе, на посещаемость повлияла и востребованность форматов квиза и гастроужина.
Казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье» за январь—июнь 2026 года приняло 179,7 тыс. человек. Это единственное игорное заведение, у которого за год сократился поток (на 9,7%). Алтайская игорная зона «Сибирская монета», представленная единственным казино Altai Palace, приняла за первое полугодие 115 тыс.: по сравнению с первой половиной прошлого года этот показатель вырос на 2,6%.
В пресс-службе сети «Шамбала» со ссылкой на собственные данные сообщили РБК, что посещаемость принадлежащего ей казино в Приморье в первой половине 2026 года составила 235,4 тыс. против 221,9 тыс. годом ранее. Одноименное казино в «Янтарной» за тот же период приняло 146,7 тыс. против 152,1 тыс. годом ранее.
Суммарно входящие в АИРИС казино за первое полугодие посетили более 1 млн человек, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Их совокупные налоговые выплаты за тот же период составили 1,7 млрд руб. — на 11,8% больше, чем годом ранее. Как отметили в ассоциации, оба показателя стали рекордными за время существования игорных зон. Учредивший такие территории закон, запретивший игорный бизнес за их пределами, был принят в 2009 году.
Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов отметил, что развитие игорного бизнеса «идет в соответствии с запросами внутреннего туриста». «В непростой для туристической отрасли период игорные зоны сохраняют статус надежных якорных точек, формирующих стабильный поток гостей в регионы и поддерживающих развитие местной экономики», — утверждает он.
На общую динамику рынка, как считают в ассоциации, повлияло «разнообразие культурных, гастрономических, спортивных и событийных форматов», которые предлагают игорные зоны в рамках стратегии развития туристических направлений. А сокращение аудитории «Приморья» в АИРИС связывают с сезонными колебаниями туристического потока.
В Калининградской области в 2025 году был зафиксирован рекорд по числу туристов — ее посетили 2,5 млн человек. В этом году Калининград рассчитывает увеличить турпоток еще на 7%, до 2,7 млн человек, сообщал в мае министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.