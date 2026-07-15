Посещаемость казино в Калининграде выросла почти на треть

Суммарно входящие в АИРИС казино за первое полугодие посетили более 1 млн человек, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Их совокупные налоговые выплаты за тот же период составили 1,7 млрд руб. — на 11,8% больше, чем годом ранее. Как отметили в ассоциации, оба показателя стали рекордными за время существования игорных зон. Учредивший такие территории закон, запретивший игорный бизнес за их пределами, был принят в 2009 году.