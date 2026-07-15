«Рыбная автолавка» начала курсировать по городам и сёлам Хабаровского края

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешина стартовал проект «Рыбная автолавка». Передвижной магазин будет курсировать по краю, делая остановки в городах и селах для того, чтобы торговать рыбой, в том числе, по доступным ценам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сегодня продажи начались на рынке в Переяславке и сразу же привлекли внимание местных жителей. Люди охотно покупали все, что привезли рыбаки, а это — кета, головы тихоокеанского лосося, сельдь тихоокеанская, камбала, минтай, судак.
Цены на продукцию установлены по проекту «Доступная рыба», они ниже рыночных.
В автолавке — еще и азиатская зубастая корюшка, икра минтая и натуральные рыбные консервы рыболовецкого колхоза имени 50 лет Октября без химических добавок — морская капуста, сельдь в томатном соусе и иваси.
Всё, кроме судака, который выловлен в бассейне Амура, добыто в экологически чистом Охотском море и в Татарском проливе, самом большом в Тихом океане.
Продукция была раскуплена за полдня.
— Я часто общаюсь с покупателями в нашем магазине «Хабаровский рыбак» в Хабаровске, — рассказала председатель «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Булкова. — Люди приезжают сюда за рыбой из окрестных сел и городов — Бикина, Вяземского, Переяславки, Березовки, Некрасовки, Тополево. Они рады бы много чего купить, но пенсионеры, в основном добираются до дома на автобусах, а в руках всего не унести. Поэтому люди просили организовать торговлю в районах. За основу мы взяли опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные поселки доставлялось все, что нужно людям. Так и родился и проект «Рыбная автолавка», который безусловно, будет востребован.