«Рыбная автолавка» начала курсировать по городам и сёлам Хабаровского края

— Я часто общаюсь с покупателями в нашем магазине «Хабаровский рыбак» в Хабаровске, — рассказала председатель «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Булкова. — Люди приезжают сюда за рыбой из окрестных сел и городов — Бикина, Вяземского, Переяславки, Березовки, Некрасовки, Тополево. Они рады бы много чего купить, но пенсионеры, в основном добираются до дома на автобусах, а в руках всего не унести. Поэтому люди просили организовать торговлю в районах. За основу мы взяли опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные поселки доставлялось все, что нужно людям. Так и родился и проект «Рыбная автолавка», который безусловно, будет востребован.