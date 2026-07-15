Уральские ученые научились сохранять виноградную выжимку для БАДов

В выжимках содержатся кофейная кислота, катехины, ресвератрол и кверцетин — они защищают сосуды и подавляют воспаления. При нагреве выше 60 градусов разрушаются полифенолы и флавоноиды, которые отвечают за пользу для организма. Вместе с тем более низкие температуры не дают сырью полностью высохнуть, и оно начинает портиться.