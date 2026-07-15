Уральские ученые научились сохранять виноградную выжимку для БАДов

Ученые УрФУ совместно с коллегами из Бангладеш разработали методику, которая продлевает срок хранения виноградной выжимки, чтобы сохранять максимум полезных веществ.
Виноградные отходы быстро портятся из-за высокого содержания влаги, но при сушке в конвекционной печи при температуре 45−60 градусов можно продлить срок хранения, пишет ИА «Уральский меридиан».
В выжимках содержатся кофейная кислота, катехины, ресвератрол и кверцетин — они защищают сосуды и подавляют воспаления. При нагреве выше 60 градусов разрушаются полифенолы и флавоноиды, которые отвечают за пользу для организма. Вместе с тем более низкие температуры не дают сырью полностью высохнуть, и оно начинает портиться.
Сейчас из виноградных отходов — кожицы, стеблей и косточек — делают красители, уксус, настойки и косметику. Но главная цель ученых — перерабатывать выжимки в биологически активные добавки.
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