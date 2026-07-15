Названы самые денежные подработки для зумеров в России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Больше всего прибыли зумерам в России может принести подработка монтажником и мастером ногтевого сервиса — примерно 80−70 тысяч рублей в месяц в среднем по стране, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Подработки».
Так, зумеры на позиции монтажника получали в январе-июне текущего года в среднем по стране 82 730 рублей в месяц. На втором месте по «денежности» расположилась подработка мастером ногтевого сервиса — 69 267 рублей в месяц.
Тройку лидеров замкнула позиция повара — 53 428 рублей в месяц. Также высокий доход зумерам приносит подработка курьером — 43 397 рублей в месяц в среднем.
Рассчитывать на высокий заработок молодые люди могут, подрабатывая продавцом-консультантом — 42 575 рублей в месяц.
«По нашим данным, 41% россиян в возрасте 18−24 лет точно планируют подрабатывать летом, еще 24% рассматривают такую возможность. Все чаще молодые люди выбирают форматы занятости, которые позволяют совмещать гибкий график с развитием навыков и личных интересов», — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.