Названы самые денежные подработки для зумеров в России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Больше всего прибыли зумерам в России может принести подработка монтажником и мастером ногтевого сервиса — примерно 80−70 тысяч рублей в месяц в среднем по стране, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Подработки».