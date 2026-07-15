Участок деревянной стены городища XVI века обнаружили на Гродненщине

Экспедиция проходит под научным руководством заведующего отделом сохранения и использования археологического наследия, кандидата исторических наук, доцента, археолога и музеолога Натальи Почобут и старшего научного сотрудника отдела сохранения и использования археологического наследия, кандидата исторических наук и доцента Леонида Колединского.
«В нынешнем сезоне впервые выявлен участок со следами оборонительной деревянной стены и сгоревшими бревнами», — говорится в сообщении.
Специалисты изучили конструктивные особенности стены. Как рассказали в институте, она состояла из двух рядов вкопанных вертикальных столбов на расстоянии 1,2 метра друг от друга, между которыми закладывались в паз бревна.
Ранее на этом участке были найдены въездная брама и мост на замок.