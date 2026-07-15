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Участок деревянной стены городища XVI века обнаружили на Гродненщине

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Экспедиция Института истории НАН Беларуси продолжает исследование «Замка Кмиты» XVI века городища Березовец возле поселка Кореличи Гродненской области, сообщается в Telegram-канале института.

Источник: Институт истории НАН Беларуси

Экспедиция проходит под научным руководством заведующего отделом сохранения и использования археологического наследия, кандидата исторических наук, доцента, археолога и музеолога Натальи Почобут и старшего научного сотрудника отдела сохранения и использования археологического наследия, кандидата исторических наук и доцента Леонида Колединского.

«В нынешнем сезоне впервые выявлен участок со следами оборонительной деревянной стены и сгоревшими бревнами», — говорится в сообщении.

Специалисты изучили конструктивные особенности стены. Как рассказали в институте, она состояла из двух рядов вкопанных вертикальных столбов на расстоянии 1,2 метра друг от друга, между которыми закладывались в паз бревна.

Ранее на этом участке были найдены въездная брама и мост на замок.