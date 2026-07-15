На Таймыре начался ремонт трассы к аэропорту Алыкель

В Таймырском Долгано-Ненецком округе стартовал ремонт дороги на подъезде к аэропорту Алыкель — на участке с 40 по 45 километр. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Эта арктическая магистраль связывает морской порт Дудинка с аэропортом и городами Норильского промышленного района.
Дорожники заменят изношенное покрытие, отсыплют обочины, восстановят водопропускные трубы, установят новое барьерное ограждение и знаки.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик должен завершить их и сдать объект в эксплуатацию уже в этом году. Водителей просят быть внимательными на время ремонта.
Ранее мы сообщали, что четыре участка федеральных трасс ремонтируют в Красноярском крае.