Украина закрыла экспортный терминал Kernel в Черноморске из-за техповреждений

Для агропромышленного сектора данная ситуация является серьёзным вызовом. Компания Kernel является одним из крупнейших игроков, обеспечивая около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Ранее этот терминал был ключевым звеном в логистической цепочке поставок сельхозпродукции более чем в 60 стран мира. На данный момент сроки восстановления инфраструктуры и сроки возобновления отгрузок остаются неизвестными.