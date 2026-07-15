Как политика ФРС США влияет на тенге, нефть и инвестиции

Для Казахстана это означает, что при прочих равных условиях укрепление доллара способно отражаться и на динамике тенге. Ярким примером влияния политики ФРС на курс национальной валюты можно назвать 2015 год, когда ФРС впервые за 10 лет повысила базовую ставку с 0.25% до 0.5%. В совокупности с переходом к свободному курсу и падением стоимости нефти это привело к ослаблению тенге со 185 до более чем 300 тенге за доллар. В 2022 году ФРС довольно быстро подняла ставку с 0.25% до 4.5%, что привело к ослаблению тенге, но курс стабилизировался за счет высокой цены на нефть. При этом влияние ФРС не является единственным фактором. На курс национальной валюты также существенно влияют объем экспортной выручки, трансферты из Национального фонда, состояние платежного баланса и политика Национального банка Казахстана.