Как политика ФРС США влияет на тенге, нефть и инвестиции

Несмотря на то, что американский регулятор определяет денежно-кредитную политику только внутри страны, его решения оказывают влияние далеко за пределами США. Для Казахстана политика ФРС также имеет значение, поскольку отражается на курсе доллара, ценах на сырьевые товары, инвестиционных потоках и стоимости внешнего финансирования.
В июне 2026 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5−3,75%, подтвердив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из новых данных по инфляции и состоянию экономики. Сейчас внимание участников рынка сосредоточено на сигналах американского регулятора относительно дальнейшей траектории ставок, поскольку именно ожидания инвесторов зачастую оказывают на рынки не меньшее влияние, чем сами решения.
Как политика ФРС влияет на Казахстан.
Хотя экономика Казахстана развивается под влиянием внутренних факторов, полностью изолироваться от мировых финансовых процессов невозможно. Для страны влияние решений ФРС проявляется сразу по нескольким направлениям. Влияние политики ФРС на национальную валюту можно назвать косвенным, поскольку политика ФРС в первую очередь влияет на индекс доллара DXY, который в свою очередь оказывает влияние на валютные пары, включая пару USD/KZT.
Курс тенге.
Когда процентные ставки в США остаются высокими, американские государственные облигации становятся более привлекательными для инвесторов благодаря относительно высокой доходности при минимальном уровне риска. В результате часть международного капитала перетекает в долларовые активы, спрос на доллар увеличивается, а валюты развивающихся стран могут испытывать дополнительное давление.
Для Казахстана это означает, что при прочих равных условиях укрепление доллара способно отражаться и на динамике тенге. Ярким примером влияния политики ФРС на курс национальной валюты можно назвать 2015 год, когда ФРС впервые за 10 лет повысила базовую ставку с 0.25% до 0.5%. В совокупности с переходом к свободному курсу и падением стоимости нефти это привело к ослаблению тенге со 185 до более чем 300 тенге за доллар. В 2022 году ФРС довольно быстро подняла ставку с 0.25% до 4.5%, что привело к ослаблению тенге, но курс стабилизировался за счет высокой цены на нефть. При этом влияние ФРС не является единственным фактором. На курс национальной валюты также существенно влияют объем экспортной выручки, трансферты из Национального фонда, состояние платежного баланса и политика Национального банка Казахстана.
Почему для Казахстана важны не только решения, но и ожидания.
На практике рынки зачастую реагируют не столько на само решение ФРС, сколько на ожидания относительно будущих действий регулятора. Если инвесторы начинают предполагать дальнейшее снижение ставок, это обычно повышает интерес к акциям, сырьевым товарам и активам развивающихся стран. Если же рынок ожидает сохранения жесткой денежно-кредитной политики, спрос на доллар и американские облигации, как правило, остается высоким.
Именно поэтому публикация протоколов заседаний ФРС, выступления представителей регулятора и новые данные по инфляции в США регулярно становятся драйверами движения мировых финансовых рынков.
Вывод.
Решения ФРС по монетарной политике не являются определяющими для курса тенге, но нельзя отрицать факт косвенного влияния ключевой ставки ФРС на тенге и, соответственно, на экономику Казахстана, которая завязана на импорте товаров, расчет за которые производится в американской валюте. Для инвесторов решения ФРС США также важны, поскольку настроение рынка зачастую сильно зависит от макроэкономических данных, к которым относятся протоколы заседаний ФРС, и которые, очевидно, могут оказывать не только косвенное, но и прямое влияние на мировые рынки.