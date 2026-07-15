В России с 2015-го выросла пятилетняя выживаемость онкопациентов

За 2015−2024 годы доля пациентов, которые состоят под наблюдением пять лет и более после установления диагноза, увеличилась более чем на семь процентных пунктов. По словам Каприна, если в 2015-м этот показатель составлял 52,9%, то к 2024 году он достиг 60,1%.