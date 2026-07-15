В Хабаровском крае осудили организатора подпольных интим-салонов

Группа лиц признана виновной по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Во время обыска в салонах полицейские нашли документацию и компьютеры, содержащие сведения об оказанных интимных услугах, инструкции для «массажисток», а также предметы, используемые для оказания интимных услуг.