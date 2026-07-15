Россия и Аргентина свернули сотрудничество по мирному атому, но оставили шанс для новых проектов

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется. Вместе с тем фиксируем взаимный интерес российских и аргентинских компаний в кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность», — сказал он.