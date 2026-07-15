Bloomberg выяснил, как OpenAI относится к иску Apple

Компания OpenAI серьезно относится к обвинениям о хищении коммерческих тайн Apple, пишет Bloomberg.
Ранее, 10 июля, Apple подала иск, в котором утверждает, что выявила систематические случаи хищения ее коммерческих тайн сотрудниками OpenAI, ранее работавшими в Apple. Компания добивается не только компенсации, размер которой должен определить суд, но и запрета для OpenAI и других ответчиков хранить или использовать ее коммерческие тайны.
В иске утверждается, что главный аппаратный директор OpenAI — бывший глава дизайна iPhone — убеждал сотрудников приносить на собеседования компоненты, связанные с продуктами Apple. Кроме того, OpenAI якобы разработала процесс, позволяющий своим сотрудникам обходить процедуры безопасности Apple.
«Хотя мы серьезно относимся к этим обвинениям, нам не известно о каких-либо доказательствах того, что эта жалоба имеет основания. Мы верим в честную конкуренцию и свободу людей выбирать место работы, а также сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру», — заявили в компании.
Ранее OpenAI заявляла, что не заинтересована в коммерческих тайнах других компаний, и сосредоточена на создании собственных технологий.
В 2024 году Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологий для модернизации своих продуктов, включая цифрового помощника Siri. Однако в OpenAI остались недовольны тем, как Apple внедрила ChatGPT, и даже рассматривали возможность обращения в суд. В январе Apple объявила о сотрудничестве с Google в области искусственного интеллекта.
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