Bloomberg выяснил, как OpenAI относится к иску Apple

«Хотя мы серьезно относимся к этим обвинениям, нам не известно о каких-либо доказательствах того, что эта жалоба имеет основания. Мы верим в честную конкуренцию и свободу людей выбирать место работы, а также сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру», — заявили в компании.