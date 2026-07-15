Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвый хабаровчанин уснул на лавочке и потерял 15 тысяч рублей

Мужчина распивал спиртное во дворе вместе с незнакомыми ему людьми. В итоге он уснул и, проснувшись следующим утром, обнаружил перевод денег со своего счета по незнакомым реквизитам. Полицейские задержали 42-летнего подозреваемого. У мужчины не было постоянного места жительства и работы в городе, он ночевал в случайных местах и вел асоциальный образ жизни. Он рассказал, что.

Мужчина распивал спиртное во дворе вместе с незнакомыми ему людьми. В итоге он уснул и, проснувшись следующим утром, обнаружил перевод денег со своего счета по незнакомым реквизитам. Полицейские задержали 42-летнего подозреваемого. У мужчины не было постоянного места жительства и работы в городе, он ночевал в случайных местах и вел асоциальный образ жизни. Он рассказал, что дождался, когда потерпевший уснет и перевел со смартфона заявителя средства на свою карту. Деньги он потратил на алкоголь и другие личные цели. Злоумышленник компенсировал потерпевшему 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.