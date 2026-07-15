Нетрезвый хабаровчанин уснул на лавочке и потерял 15 тысяч рублей

Мужчина распивал спиртное во дворе вместе с незнакомыми ему людьми. В итоге он уснул и, проснувшись следующим утром, обнаружил перевод денег со своего счета по незнакомым реквизитам. Полицейские задержали 42-летнего подозреваемого. У мужчины не было постоянного места жительства и работы в городе, он ночевал в случайных местах и вел асоциальный образ жизни. Он рассказал, что дождался, когда потерпевший уснет и перевел со смартфона заявителя средства на свою карту. Деньги он потратил на алкоголь и другие личные цели. Злоумышленник компенсировал потерпевшему 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.