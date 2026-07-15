Скоро в Ванино появится новое пожарно-спасательное подразделение

Сейчас оно готово уже на 95%. В его зону ответственности попадут сразу три поселка — Ванино, Токи и Октябрьский, в которых живут в общей сложности свыше 24 тысяч человек. На данный момент основные строительные работы уже подошли к концу. Само здание полностью построено, в нем выполнена внутренняя отделка помещений, а также обустроены подъездные пути к нему. Сейчас продолжается установка всех инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. После открытия этого объекта в нем будут работать свыше 60 пожарных и спасателей. Кроме того, сейчас ведется строительство модульных пожарных частей в селах Мичуринское и Кукан Хабаровского района и в селе Шереметьево Вяземского района.