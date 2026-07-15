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На обустройство 19 пешеходных переходов в Калининграде выделили почти 11 млн рублей

Власти ищут подрядчика для выполнения работ.

На обустройство 19 пешеходных переходов в Калининграде выделили почти 11 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, власти планируют обустроить переходы на Ленинском проспекте, улицах Грига, Тельмана, Кирова, Великолукской, Коммунальной, Яналова, Банковской, Кропоткина, Вернадского, Чаадаева, Чернышевского, Ладожской, Багратиона и Дзержинского.

Подрядчику предстоит выполнить разные типы работ. В некоторых местах переходы сделают в один уровень с дорогой, в других — приподнятыми. На Тельмана для их организации потребуется демонтаж части трамвайных рельсов. На Грига, Банковской, Коммунальной, Кропоткина, Вернадской, Чаадаева, Вернадского, Чернышевского, Ладожской с переходов уберут брусчатку.

Победителя торгов определят 24 июля. Контракт будет действовать в течение трёх месяцев.

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