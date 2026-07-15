В Ачинске из перевернувшегося грузовика вылилось моторное масло

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отделения. Чтобы масло не растекалось дальше и не создавало аварийных ситуаций, они обработали 8 квадратных метров дороги специальным биоразлагаемым сорбентом. На это ушло 3 кг вещества.