В Ачинске из перевернувшегося грузовика вылилось моторное масло

В Красноярском крае 14 июля на одной из улиц Ачинска опрокинулся грузовой автомобиль.
В результате ДТП произошел разлив моторного масла, сообщили в учреждении «Спасатель».
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отделения. Чтобы масло не растекалось дальше и не создавало аварийных ситуаций, они обработали 8 квадратных метров дороги специальным биоразлагаемым сорбентом. На это ушло 3 кг вещества.
В итоге разлив полностью ликвидировали и привели дорогу в безопасное состояние.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.