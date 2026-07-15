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В Ачинске из перевернувшегося грузовика вылилось моторное масло

В Красноярском крае 14 июля на одной из улиц Ачинска опрокинулся грузовой автомобиль.

В Красноярском крае 14 июля на одной из улиц Ачинска опрокинулся грузовой автомобиль.

В результате ДТП произошел разлив моторного масла, сообщили в учреждении «Спасатель».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отделения. Чтобы масло не растекалось дальше и не создавало аварийных ситуаций, они обработали 8 квадратных метров дороги специальным биоразлагаемым сорбентом. На это ушло 3 кг вещества.

В итоге разлив полностью ликвидировали и привели дорогу в безопасное состояние.

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