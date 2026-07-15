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Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Гепатолог Федосьина: черешню нельзя есть при аллергии на косточковые плоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Употребление черешни стоит ограничить при аллергии на косточковые плоды, людям с синдромом раздраженного кишечника и в период обострения некоторых заболеваний ЖКТ, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность. В первую очередь это касается людей с аллергией на черешню или другие косточковые плоды; с синдромом раздраженного кишечника — большое количество ягод может усилить вздутие и боли; в период обострения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда врач рекомендует щадящую диету», — рассказала Федосьина.

Врач отметила, что людям с сахарным диабетом черешню можно есть, но важно учитывать ее количество в общем рационе и не употреблять сразу большие порции.

«Также не рекомендуется есть черешню натощак в очень большом количестве — это может усилить раздражение желудка и вызвать дискомфорт», — добавила собеседница агентства.