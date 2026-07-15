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Армия Ирана заявила, что будет бить по базам США до окончательной победы

Иран с момента нарушения режима перемирия шесть раз наносил удары по базам США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские солдаты будут бить по военным базам Соединенных Штатов до своей «окончательной победы». Такое заявление сделала армия исламской республики, передает агентство IRNA.

«Эти операции (удары по американским базам — прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы», — указано в сообщении войск Ирана.

Согласно данным агентства, всего с момента нарушения режима прекращения огня иранские военные шесть раз атаковали базы США на Ближнем Востоке. В основном все миссии проводились с помощью беспилотных устройств.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Штаты возобновляют морскую блокаду в Ормузском проливе. Американские войска вновь перестали пропускать корабли, связанные с Ираном. На этом фоне Тегеран и Вашингтон продолжают наращивать взаимные атаки на территории Ближнего Востока.

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