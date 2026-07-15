Армия Ирана заявила, что будет бить по базам США до окончательной победы

Иранские солдаты будут бить по военным базам Соединенных Штатов до своей «окончательной победы». Такое заявление сделала армия исламской республики, передает агентство IRNA.
«Эти операции (удары по американским базам — прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы», — указано в сообщении войск Ирана.
Согласно данным агентства, всего с момента нарушения режима прекращения огня иранские военные шесть раз атаковали базы США на Ближнем Востоке. В основном все миссии проводились с помощью беспилотных устройств.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Штаты возобновляют морскую блокаду в Ормузском проливе. Американские войска вновь перестали пропускать корабли, связанные с Ираном. На этом фоне Тегеран и Вашингтон продолжают наращивать взаимные атаки на территории Ближнего Востока.