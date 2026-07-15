Беспрозванных посетил 689 й гвардейский истребительный авиационный полк

Полк модернизирован в 2025-м, перевооружен современными типами самолетов Су 35 и Су 30. Сегодня формирование входит в число передовых подразделений ВВС РФ, несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей на западном направлении, готовил летчиков. Отмечается, что в настоящее время личный состав выполняет задачи в зоне СВО.