В Перми приемку к 1 сентября в Перми прошли 37 школ и детских садиков

Специалисты инспектируют:
— соблюдение норм противопожарной и антитеррористической защищённости;
— работу пищеблоков; — системы охраны и камеры видеонаблюдения; — оформление стендов и документацию по безопасности на дорогах; — санитарное состояние прилегающей территории.
На сегодня момент приёмку успешно прошли 37 учреждений. До 3 августа запланированы проверки ещё в 142 объектах: школах, детских садах и центрах дополнительного образования.
Перед проверкой в учреждениях проводят косметический ремонт, заменяют меблировку и приводят классы в соответствие с установленными стандартами.