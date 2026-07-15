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В Перми приемку к 1 сентября в Перми прошли 37 школ и детских садиков

До 3 августа запланированы проверки ещё в 142 объектах.

Источник: Комсомольская правда

В Перми ведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники департамента образования, представители МВД, ФСБ и Росгвардии, проводит оценку готовности объектов. Об этом 14 июля сообщил мэр города Эдурад Соснин.

Специалисты инспектируют:

— соблюдение норм противопожарной и антитеррористической защищённости;

— работу пищеблоков; — системы охраны и камеры видеонаблюдения; — оформление стендов и документацию по безопасности на дорогах; — санитарное состояние прилегающей территории.

На сегодня момент приёмку успешно прошли 37 учреждений. До 3 августа запланированы проверки ещё в 142 объектах: школах, детских садах и центрах дополнительного образования.

Перед проверкой в учреждениях проводят косметический ремонт, заменяют меблировку и приводят классы в соответствие с установленными стандартами.