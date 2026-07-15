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Атака ВСУ 93 БПЛА по регионам РФ обошла Волгоградскую область

Средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями семи регионов.

Средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями семи регионов России. В Волгоградской области минувшая ночь прошла спокойно — беспилотная опасность не объявлялась.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей.

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