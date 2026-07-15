Атака ВСУ 93 БПЛА по регионам РФ обошла Волгоградскую область

Средства ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями семи регионов России. В Волгоградской области минувшая ночь прошла спокойно — беспилотная опасность не объявлялась.
По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей.
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