Рейс из Антальи в Нижний Новгород задержали 15 июля

Авиарейс из Антальи в Нижний Новгород оказался задержан — инцидент зафиксирован 15 июля. Данные о корректировке расписания размещены на электронном табло аэропорта имени Чкалова.
Лайнер «Аэрофлота», который должен был покинуть турецкий курорт в 5:45 по местному времени и прибыть в Нижний Новгород в 10:15, фактически поднялся в воздух лишь в 7:15. Соответственно, расчётное время прибытия в столицу Приволжья сдвинулось — самолёт ожидается в 11:45.
Ранее два авиарейса были задержаны в Нижнем Новгороде 14 июля.