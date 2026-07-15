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Рейс из Антальи в Нижний Новгород задержали 15 июля

Расчётное время прибытия в столицу Приволжья сдвинулось — самолёт ожидается в 11:45.

Авиарейс из Антальи в Нижний Новгород оказался задержан — инцидент зафиксирован 15 июля. Данные о корректировке расписания размещены на электронном табло аэропорта имени Чкалова.

Лайнер «Аэрофлота», который должен был покинуть турецкий курорт в 5:45 по местному времени и прибыть в Нижний Новгород в 10:15, фактически поднялся в воздух лишь в 7:15. Соответственно, расчётное время прибытия в столицу Приволжья сдвинулось — самолёт ожидается в 11:45.

Ранее два авиарейса были задержаны в Нижнем Новгороде 14 июля.