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Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Крымчане могут воспользоваться холодильным оборудованием медицинских организаций для хранения лекарств, требующих особого температурного режима. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в своем канале в МАКС.

Источник: Соцсети

«В связи с временными отключениями электроэнергии информируем о возможности временного хранения ваших лекарственных препаратов, требующих особого температурного режима, в холодильном оборудовании медицинских организаций», — написал он.

Чтобы передать препарат на временное хранение в медучреждение по месту жительства, его необходимо доставить в медучреждение в термосумке или сумке-холодильнике. Лекарственное средство должно находиться в оригинальной заводской упаковке и обязательно сопровождаться инструкцией.

«Медицинские организации республики обеспечат строгое соблюдение температурного режима хранения и гарантируют сохранность ваших препаратов», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что объекты электроснабжения Крыма продолжают подвергаться вражеской атаке. Во вторник четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света.

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