Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами

«В связи с временными отключениями электроэнергии информируем о возможности временного хранения ваших лекарственных препаратов, требующих особого температурного режима, в холодильном оборудовании медицинских организаций», — написал он.
Чтобы передать препарат на временное хранение в медучреждение по месту жительства, его необходимо доставить в медучреждение в термосумке или сумке-холодильнике. Лекарственное средство должно находиться в оригинальной заводской упаковке и обязательно сопровождаться инструкцией.
«Медицинские организации республики обеспечат строгое соблюдение температурного режима хранения и гарантируют сохранность ваших препаратов», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что объекты электроснабжения Крыма продолжают подвергаться вражеской атаке. Во вторник четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света.