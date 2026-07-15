В Канском округе стартовал проект «Космограф»

Центральным событием стал фестиваль коротких видео «Космос для нас», в рамках которого школьники и студенты сняли ролики о своих тревогах. Свои работы представили гимназии № 1 и № 4, Канский детский дом имени Гагарина, педагогический и политехнический колледжи. Помощь в создании роликов оказали специалисты Канской межрайонной прокуратуры.