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В Канском округе стартовал проект «Космограф»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Администрация округа и комиссия по делам несовершеннолетних организовали встречи-разговоры для подростков, на которых обсуждаются актуальные темы: интернет-риски, ответственность, умение отказывать и защищать себя. Основная идея — живое общение, споры и совместные решения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Администрация округа и комиссия по делам несовершеннолетних организовали встречи-разговоры для подростков, на которых обсуждаются актуальные темы: интернет-риски, ответственность, умение отказывать и защищать себя. Основная идея — живое общение, споры и совместные решения.

Проект «Космограф» стартовал 1 июля и продлится до 21 августа.

Первые встречи прошли на базе отдыха «Салют» и в Молодёжном центре для участников ТОС. На них выступили заместитель главы округа Наталья Плющикова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Ольга Саповская, секретарь комиссии Елена Безруких, начальник ПДН Анна Кочкина и помощник прокурора Наталья Морозова. Общение велось на равных.

Центральным событием стал фестиваль коротких видео «Космос для нас», в рамках которого школьники и студенты сняли ролики о своих тревогах. Свои работы представили гимназии № 1 и № 4, Канский детский дом имени Гагарина, педагогический и политехнический колледжи. Помощь в создании роликов оказали специалисты Канской межрайонной прокуратуры.

После просмотра роликов победителей участники выполнили творческое задание — нарисовали открытки «Космос для нас». Такие открытки отражают взгляд каждого подростка на будущее без страха — через дружбу, поддержку и ответственность.