В Комсомольске-на-Амуре ложный звонок о бомбе привёл женщину под суд

В Комсомольске-на-Амуре 50-летняя женщина оказалась фигуранткой уголовного дела после звонка в полицию о якобы опасном устройстве у двери квартиры, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Как выяснили правоохранители, таким способом горожанка решила ускорить приезд сотрудников из-за конфликта с соседями.
По версии следствия, причиной поступка стал конфликт с соседями этажом выше. Женщине мешал шум, и она решила ускорить приезд полиции, сообщив о якобы находящемся у двери её квартиры опасном устройстве.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проверили подъезд и квартиру, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили. После этого женщину задержали и доставили в отдел полиции.
Как установили дознаватели, сообщение об угрозе было заведомо ложным. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. До окончания разбирательства женщине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
За ложный вызов спецслужб законодательство предусматривает уголовную ответственность.