Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре ложный звонок о бомбе привёл женщину под суд

Комсомольчанка решила вызвать полицию из-за конфликта с соседями.

В Комсомольске-на-Амуре 50-летняя женщина оказалась фигуранткой уголовного дела после звонка в полицию о якобы опасном устройстве у двери квартиры, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснили правоохранители, таким способом горожанка решила ускорить приезд сотрудников из-за конфликта с соседями.

По версии следствия, причиной поступка стал конфликт с соседями этажом выше. Женщине мешал шум, и она решила ускорить приезд полиции, сообщив о якобы находящемся у двери её квартиры опасном устройстве.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проверили подъезд и квартиру, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили. После этого женщину задержали и доставили в отдел полиции.

Как установили дознаватели, сообщение об угрозе было заведомо ложным. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. До окончания разбирательства женщине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

За ложный вызов спецслужб законодательство предусматривает уголовную ответственность.