Орейро выступит в России: во сколько встанут слёзы ностальгии по «Дикому ангелу» на частной вечеринке

Напомним, что исполнительница вместе с сыном стала гражданкой России в 2021 году. В последний раз знаменитость посещала Москву в ноябре 2025 года ради премьеры кинокартины, однако тогда концертная деятельность не велась. В данный момент она проживает в Буэнос-Айресе.