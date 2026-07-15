Организатор подпольных интим-салонов получил 3,5 года колонии в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре Центральный районный суд вынес приговор организаторам подпольных интим-салонов. Преступная группа действовала на территории сразу трёх дальневосточных регионов — Хабаровского и Приморского краёв, а также Сахалинской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Противоправную деятельность пресекли весной 2024 года. Сотрудники УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре совместно с управлением уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю провели комплекс оперативных мероприятий. Организатора задерживали при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по месту жительства во Владивостоке.
Следствие установило, что 35-летний уроженец посёлка Берёзовый Солнечного района Хабаровского края под видом массажных салонов организовал пять точек оказания услуг сексуального характера. Они располагались в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске. Мужчина арендовал помещения, обустраивал их кроватями, санузлами, парными, мини-барами и даже танцевальными площадками.
Для работы организатор нанял трёх администраторов — жительниц Владивостока и Находки, а также 15 массажисток. В салонах действовала жёсткая дисциплина. В изъятых аудиозаписях и должностных инструкциях содержалась информация о штрафах за критику руководства, неопрятный внешний вид, нарушение распорядка дня и несоблюдение установленного регламента.
— Организатору группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Старший администратор, 34-летняя обвиняемая, получила 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Две другие администраторши — 25 и 27 лет — приговорены к 2 годам условно каждая с таким же испытательным сроком.
Во время обысков полицейские изъяли документацию о финансово-хозяйственной деятельности, сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, предметы, используемые для оказания интимных услуг, а также денежные средства. Суд постановил конфисковать два смартфона, шесть сотовых телефонов, планшет, ноутбук, компьютерную периферию и 300 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности. Кроме того, у организатора в доход государства конфисковали 142 205 рублей.
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