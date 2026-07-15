Организатор подпольных интим-салонов получил 3,5 года колонии в Комсомольске-на-Амуре

Во время обысков полицейские изъяли документацию о финансово-хозяйственной деятельности, сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, предметы, используемые для оказания интимных услуг, а также денежные средства. Суд постановил конфисковать два смартфона, шесть сотовых телефонов, планшет, ноутбук, компьютерную периферию и 300 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности. Кроме того, у организатора в доход государства конфисковали 142 205 рублей.