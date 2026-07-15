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Главные новости к утру 15 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 15 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 июля 2026.

Трамп опубликовал коллаж с картой мира без Украины

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social коллаж с изображением мировых лидеров, на котором карта Украины была заменена на карту Северной Америки с обозначенными территориальными притязаниями Вашингтона. Флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины

США объявили о завершении семичасовой волны ударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о семичасовых ударах, в ходе которых были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. При атаке использовались истребители, БПЛА и корабли. Удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам беспилотников Ирана.

КСИР заявил о поражении базы 5-го флота США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе в Бахрейне уничтожены. Об этом пишет агентство Fars. По его информации, КСИР нанес удары по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники, а также топливным резервуарам базы.

В ФРГ предложили сделать Крым и Калининград уязвимостью для России

Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге в социальной сети X выступил с призывом наращивать давление на Крым и Калининградскую область. По его мнению, эти территории должны превратиться не в стратегические форпосты России, а в «дорогостоящие стратегические уязвимости».

Испания обыграла Францию и впервые с 2010 года вышла в финал ЧМ

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года. В полуфинале команда обыграла команду Франции со счетом 2:0. В составе победителей голы на счету Микеля Оярсабаля и Педро Порро. В финале испанцы 19 июля встретятся с победителем пары Англия — Аргентина. Который определится 15 июля.

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