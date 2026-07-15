Главные новости к утру 15 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 июля 2026.
Трамп опубликовал коллаж с картой мира без Украины
Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social коллаж с изображением мировых лидеров, на котором карта Украины была заменена на карту Северной Америки с обозначенными территориальными притязаниями Вашингтона. Флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины
США объявили о завершении семичасовой волны ударов по Ирану
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о семичасовых ударах, в ходе которых были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. При атаке использовались истребители, БПЛА и корабли. Удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам беспилотников Ирана.
КСИР заявил о поражении базы 5-го флота США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе в Бахрейне уничтожены. Об этом пишет агентство Fars. По его информации, КСИР нанес удары по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники, а также топливным резервуарам базы.
В ФРГ предложили сделать Крым и Калининград уязвимостью для России
Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге в социальной сети X выступил с призывом наращивать давление на Крым и Калининградскую область. По его мнению, эти территории должны превратиться не в стратегические форпосты России, а в «дорогостоящие стратегические уязвимости».