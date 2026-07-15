Главные новости к утру 15 июля 2026 года

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе в Бахрейне уничтожены. Об этом пишет агентство Fars. По его информации, КСИР нанес удары по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники, а также топливным резервуарам базы.