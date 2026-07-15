Нижегородские власти отменили документ о компенсации геномной регистрации

Власти Нижегородской области аннулировали нормативный акт, предусматривавший возмещение затрат на добровольную геномную регистрацию. Текст обновлённого документа размещён на официальном портале правовой информации.
Речь идёт об отмене постановления от 30 июня 2025 года: ранее оно гарантировало выплату компенсации в размере 1 400 рублей. На возмещение могли претендовать россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт с Министерством обороны РФ.
Ранее новая группа добровольцев отправилась в войска БПЛА из Нижнего Новгорода.
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